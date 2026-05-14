Громил и турок, и французов. Адмирала Ушакова помянули в день Черноморского флота

Анатолий Лапин.  
14.05.2026 17:21
  (Мск) , Москва
Балканы, Болгария, Греция, Дзен, Крым, Молдова, Религия, Россия, Румыния, Черногория


Клиру московского храма у Никитских ворот (известен также как Суворовская церковь – настоятелем там служил дед полководца Александра Суворова) передана икона святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мероприятие состоялось в день основания Черноморского флота, которым в 1790-1798 годах командовал Ушаков, одержав победы над турками, что помогло борьбе православных греков, болгар, сербов и румын по освобождению от османского гнёта.

«Передача иконы в день Черноморского флота — это очень символично. Во-первых, это преемственность современной армии от той, которая была в эпоху Российской империи, потом была в Советском Союзе.

Ушаков — не только важная часть русской военной истории. Это и независимость Греции, Болгарии и Сербии, о чём у нас многие вообще сегодня не в курсе, к сожалению», – сказал «ПолитНавигатору» историк Армен Гаспарян.

Адмирал Ушаков – единственный флотоводец в мире, причисленный к лику святых. Канонизация состоялась в 2001 году. За время пребывания в должности командующего Черноморским флотом адмирал не проиграл ни одного сражения и не потерял ни единого корабля. Во всех своих действиях и поступках офицер Федор Ушаков руководствовался христианскими нормами и правилами.

В Болгарии считается, что именно победа эскадры Ушакова при мысе Калиакрия стала прологом освобождения от османского ига. Тогда русский флотоводец смог разбить и обратить в бегство превосходящие турецкие силы.

Русская эскадра под руководством Ушакова освободила греческий остров Корфу от французской оккупации. Адмирал восстановил на острове православный епископат, который отсутствовал здесь 500 лет. Именно при Ушакове на Ионических островах было создано первое после Византийской империи греческое государство.

Чтят православного флотоводца и в Черногории, где освящен в честь него и действует храм в городе Херцег Нови. Здесь особое отношение к русским морякам, помогавшим в начале XIX века сдерживать оккупацию наполеоновских войск.

«К сожалению, нынешние правящие элиты наших православных стран предпочли вхождение в антироссийский блок НАТО. Но, уверена, историческая память и общая вера – залог неизбежного возвращения нашего единства в будущем», – говорит журналистка из Болгарии Ася Зуан.

