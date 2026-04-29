Мобилизация не перекрывает потери

Воюющие уже несколько лет будут оставаться на фронте, надеяться на демобилизацию не стоит.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат указал: в неофициальных беседах военное руководство объясняет, что «эту дыру закрывать нечем».

«Если бы была возможность перекрывать с запасом потери, а потери абсолютно разные – невозвратные, санитарные, пленные, пропавшие без вести, травмированные, по возрасту, по семейным обстоятельствам. Это постоянный процесс. Мобилизация этого не перекрывает», – признает член оборонного комитета Рады.

Он вроде бы понимает людей, отвоевавших годы, но считает, что нужно думать об обороноспособности государства.