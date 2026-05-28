«Это была лишь разминка». Укро-ТВ смакует кадры ударов по гражданскому транспорту на сухопутном коридоре в Крым

Украинский «24 канал» выпустил сюжет, где глумливо демонстрирует кадры уничтоженного гражданского транспорта на сухопутном коридоре в Крым.

Ведущая Екатерина Соляр с издёвкой пообещала увеличение ударов, уточнив, что только за последнее время ВСУ повредили или уничтожили уже 125 грузовиков на трассе «Новороссия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Жизнь нынче такая неспокойная пошла «на России» – то нефтебазы взрываются, то ракеты в Подмосковье прилетают, то ВСУ предупреждают, что готовят настоящий кошмар для логистики России… Глава Минобороны Федоров объявил о запуске программы «Логистический локдаун». То есть, теперь по тылам РФ будут работать еще более жестко, а удары средней дальности станут еще более масштабными. Ранее мы уже рассказывали, что мониторинговые каналы буквально забиты свежими видео сгоревших грузовиков, фур, бензовозов, которые лежат вдоль российских трасс. Испуганные россияне смеялись, некоторые охали, снимая это на видео, но, похоже, это была лишь разминка», – заявила Соляр.

Антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда» также подчеркивает, что ВСУ перешли к системным попыткам обрушить логистику на сухопутном коридоре из России в Крым.

«Сейчас Украина постарается взять под тотальный контроль Азовское и Черноморское побережье. Если это удастся, то, в принципе, [террористу] «Мадяру» и его ребятам на передовой банально не будет, кого убивать – никакие силы просто не смогут доехать до поля боя», – пишет «УП».

Российские военные знают, как нейтрализовать дроны – но нужно решение «на самом высоком уровне», пишет канал «Рыбарь» экс-сотрудника Минобороны РФ Михаила Звинчука.

«Вопрос организации ПВО «малого неба» понятен и изучен. А еще озвучен на самом высоком уровне. Лавинообразный рост числа атак после майских праздников заметен невооруженным глазом, хотя и до них дороги не были безопасными. Как раз к началу мая ВСУ апробировали Hornet’ы, а уже после перемирия начали массированное применение», – подтверждает канал сложную ситуацию.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина стала массированно бить по коридору в Крым, чтобы сорвать логистику и турсезон.