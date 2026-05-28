«И где ваши 20 пакетов?»: Киевский политтехнолог не верит, что санкции ЕС повлияют на Россию

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 20:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 146
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Россия долгое время готовилась жить в условиях санкций Запада, а потому они, вопреки прогнозам, не оказали на ее экономику разрушительных воздействий.

Об этом в ролике, опубликованном в своем видеоблоге, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия долгое время готовилась жить в условиях санкций Запада, а потому они, вопреки прогнозам,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий обратил внимание, что ЕС приступил к разработке 21-го санкционного пакета против России, «нацеленного на снижение уровня жизни российского населения».

«А что это были за 20 пакетов? Почему они оказались неэффективными? Ведь нам в 22-м году рассказывали, что после адских санкций – полгода и экономика России рухнет. Причём люди уважаемые, с именем, вполне на ясном говорили о том, что санкции окажут разрушительный эффект на российскую экономику.

Но не случилось. Видимо, в течение 10 лет Россия готовилась к такому повороту событий. Видимо, так или иначе нашли пути серого импорта через ту же Армению, которая демонстрирует впечатляющий рост ВВП как раз во многом благодаря тому, что часть российского импорта по чувствительным комплектующим идёт через Армению, через Казахстан, Киргизию», – сказал Золотарев.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «И где ваши 20 пакетов?»: Киевский политтехнолог не верит, что санкции ЕС повлияют на Россию

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить