Бандеровцы в Совбезе ООН пригрозили ударами по Минску

Анатолий Лапин.  
29.05.2026 10:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 462
 
Белоруссия, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Бандеровская Украина угрожает ударами по территории Белоруссии, в том числе по Минску в случае, если республика присоединятся к СВО.

Об этом, выступая в Совбезе ООН, заявил постпред Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровская Украина угрожает ударами по территории Белоруссии, в том числе по Минску в случае,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы постоянно отслеживаем то, что делает Россия в Белоруссии, и это нас беспокоит, это новая угроза

Режим Лукашенко отдал свой суверенитет, предоставил возможность использовать свою инфраструктуру Москве, и постоянно растет давление на Белоруссию для того, чтобы она больше приобщилась к войне из-за мобилизации, использования на их территории оружия, ракет, создавая новую угрозу также не только Украине, но и Европе.

Украина надеется, что Белоруссия не начнет вторжение со своей территории, но пусть никто не будет сомневаться в том, что Украина будет защищать свою территорию в соответствии с 51 статьей. И Минск, и другие города понесут последствия», – заявил Мельник.

Читайте также: «Целью будет не Киев, а Западная Украина!» – Зе-банда продолжает истерию с «вторжением из Белоруссии».

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Бандеровцы в Совбезе ООН пригрозили ударами по Минску

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить