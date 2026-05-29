Бандеровцы в Совбезе ООН пригрозили ударами по Минску

Бандеровская Украина угрожает ударами по территории Белоруссии, в том числе по Минску в случае, если республика присоединятся к СВО.

Об этом, выступая в Совбезе ООН, заявил постпред Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы постоянно отслеживаем то, что делает Россия в Белоруссии, и это нас беспокоит, это новая угроза… Режим Лукашенко отдал свой суверенитет, предоставил возможность использовать свою инфраструктуру Москве, и постоянно растет давление на Белоруссию для того, чтобы она больше приобщилась к войне из-за мобилизации, использования на их территории оружия, ракет, создавая новую угрозу также не только Украине, но и Европе. Украина надеется, что Белоруссия не начнет вторжение со своей территории, но пусть никто не будет сомневаться в том, что Украина будет защищать свою территорию в соответствии с 51 статьей. И Минск, и другие города понесут последствия», – заявил Мельник.

