В Киеве уверены, что Европа совсем скоро наплюёт на ядерную мощь России
На Западе до сих пор сохраняется боязнь ядерного ответа со стороны России.
Об этом в эфире «24 канала» заявил эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Для России ядерное оружие действительно остается последним до сих пор работающим аргументом. Он очень хорошо работает против Трампа, это нужно признать. Он, к сожалению, достаточно неплохо работает против многих европейских политиков.
То есть каждый раз, когда русским нужно передавить наших западных партнеров или на переговорах, или в определенном конкретном вопросе, или даже спровоцировать их на определенные такие решения, они всегда начинают или случайно тренироваться со своим ядерным оружием, или они тестируют новый тип вооружения, или они проверяют готовность основных своих средств доставки», – недоволен укро-эксперт.
Он, впрочем, утверждает, что сейчас «на последние подобные российские угрозы и на последние подобные российские крики в Европе уже почти никто не отреагировал».
«Правда, американцы буквально просто промолчали и словами Рубио сказали, что да, мы все равно должны держаться дипломатического пути. Американцы все равно нацелены на то, чтобы достичь дипломатического результата. В очень общих, в очень дипломатических рамках Рубио сказал, да, мы видим, что делает Россия, но все равно пока это никаким образом не влияет на то, как дальше что будет происходить.
Поэтому я не знаю, когда этот момент настанет, но я вижу, что мы плавно идем к тому пределу, когда Запад наконец-то перестанет верить российскому ядерному шантажу», – рассуждал Краев.
English version :: Читать на английском В Киеве уверены, что Европа совсем скоро наплюёт на ядерную мощь России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: