Самая болевая: Россия нащупала главную точку уязвимости Киева 

Россия может погрузить Киев в гуманитарную катастрофу, если разрушит Бортническую станцию аэрации.

Об этом в ролике, опубликованном в своем видеоблоге, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он говорит, что российские удары не смогут лишить киевлян доступа к воде.

«А вот очистные сооружения, да, это точка уязвимости Киева, поскольку это чревато, естественно, гуманитарной катастрофой», – сказал Золотарев.

Затронул он и тему ударов по мостам через Днепр, отметив, что это крайне тяжелые для поражения цели и строились в советское время с расчетом на ядерную войну.

«Теоретически по мосту можно попасть. Точность современных баллистических ракет это позволяет. Во время войны во Вьетнаме американцы с огромнейшими усилиями, потеряв десятки самолётов, сумели разрушить стратегически важный мост. Но какой ценой?

Поэтому, я думаю, что всё-таки относительно ударов по мостам, которые периодически слышатся из российских эфиров, это цель, скажем так, довольно проблемная для российских вооружённых сил.

А вот Бортническая станция аэрации – это очистные сооружения, да, это точка уязвимости Киева. И в Кремле, судя по всему, в российском штабе, это прекрасно понимают», – тревожится Золотарев.