Трамп полностью игнорирует все послания от Зеленского по дипломатическим каналам

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 22:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 168
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украина вынуждена фактически публично обращаться к США за помощью, поскольку обращения по дипломатическим каналам оказываются безрезультатными.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вынуждена фактически публично обращаться к США за помощью, поскольку обращения по дипломатическим каналам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что [диктатор] Владимир Зеленский заявил, что Украина пожаловалась президенту США на нехватку ракет к ПВО и попросила о помощи, и спросила, отреагирует ли Трамп.

Фесенко уклончиво ответил, что здесь нет однозначного ответа, но обратил внимание на «очень необычную форму коммуникации».

«Почему именно письмо? К тому же не просто письмо не только Трампу, но и конгрессу США. Также об этом письме сообщили СМИ. У меня такое подозрение, что, видимо, к американцам по поводу того, что нам сейчас очень нужны ракеты-перехватчики для ПВО, мы обращались и раньше по дипломатическим каналам.

Правда, есть проблема. Сейчас, к сожалению, у нас не только нет официального посла США в Украине ещё с прошлого года, но и временная поверенная тоже подала в отставку. Кстати, как предыдущая госпожа посол, так и нынешняя временная поверенная уходят из-за разногласий с Трампом. Очень показательный момент.

И возможно наше обращение по линии посольств, по линии Госдепартамента США не доходит до Трампа. Поэтому избрали такой способ официального обращения и к тому же ещё, по сути, публичного», – сказал Фесенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Трамп полностью игнорирует все послания от Зеленского по дипломатическим каналам

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить