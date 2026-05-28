Трамп полностью игнорирует все послания от Зеленского по дипломатическим каналам
Украина вынуждена фактически публично обращаться к США за помощью, поскольку обращения по дипломатическим каналам оказываются безрезультатными.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая заметила, что [диктатор] Владимир Зеленский заявил, что Украина пожаловалась президенту США на нехватку ракет к ПВО и попросила о помощи, и спросила, отреагирует ли Трамп.
Фесенко уклончиво ответил, что здесь нет однозначного ответа, но обратил внимание на «очень необычную форму коммуникации».
«Почему именно письмо? К тому же не просто письмо не только Трампу, но и конгрессу США. Также об этом письме сообщили СМИ. У меня такое подозрение, что, видимо, к американцам по поводу того, что нам сейчас очень нужны ракеты-перехватчики для ПВО, мы обращались и раньше по дипломатическим каналам.
Правда, есть проблема. Сейчас, к сожалению, у нас не только нет официального посла США в Украине ещё с прошлого года, но и временная поверенная тоже подала в отставку. Кстати, как предыдущая госпожа посол, так и нынешняя временная поверенная уходят из-за разногласий с Трампом. Очень показательный момент.
И возможно наше обращение по линии посольств, по линии Госдепартамента США не доходит до Трампа. Поэтому избрали такой способ официального обращения и к тому же ещё, по сути, публичного», – сказал Фесенко.
