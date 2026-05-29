Общественное мнение в России требует возмездия для НАТОвских стран, поставляющих оружие ВСУ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник, член экспертного совета «Офицеров России».

«В Усть-Луге уничтожили НПЗ, в Туапсе НПЗ уничтожили, в Волгограде НПЗ уничтожили, Саратов сейчас долбят… Надо предупредить: «Ребята, все, заканчивайте. Терпение наше лопнуло, чаша переполнена. Народ наш уже негодует. Поэтому мы вас предупреждаем. Швеция, Норвегия или Германия поставляет оружие – значит, они должны ждать ответа … И не только «Орешником», а, наверное, и «Сатаной», – сказал он.

Сытник выразил опасения, что при нынешней тенденции в руки «бандеровской банды» может попасть ядерное оружие.