Разгоняющиеся уже неделю на Украине новости об угрозе «нового вторжения из Белоруссии» призваны отвлечь внимание населения от коррупционных скандалов окружения Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, – бывший подельник Зе-диктатора, брошенный в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Вот это вот «а сейчас я вам покажу, откуда из Беларуси нападение на нас готовится» в исполнении Зеленского – обычный отвлекающий маневр мародера, которому надо переключить внимание со своего воровства на очередную «внешнюю угрозу», – написал Дубинский в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Между тем, в эфире телеканала НТА бывший замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что самой маловероятной была бы попытка нового захода ВС РФ из Белоруссии на Киев через Чернобыльскую зону, как в 2022 году, – поскольку ВСУ выстроили здесь линии обороны.

Ягун считает, что русские могли бы пытаться продвинуться в сторону Западной Украины.

«Это в первую очередь направление Ровенской атомной, это Сарны и Варош, затем это направление в сторону Ковеля, возможно, Луцк, и направление перекрытия границы, отрезать Украину от двух основных дорог, – это третье направление. А четвертое, это вообще фантастика,- повторить заход через Чернобыльскую зону в Киевской и Черниговской областях», – заявил Ягун.

Он угрожает Белоруссии нанесением удара по Мозырскому НПЗ за помощь РФ.