«Блатной» украинский бизнес полностью освобождён от платы за электричество – экс-глава «Укрэнерго»

Пока простые украинцы вынуждены платить непомерные тарифы, многие чиновники обеспечили себе и своим дружкам бесплатное электричество.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владислав Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Большая проблема заключается в том, что на Украине есть такие потребители, которые не платят за электроэнергию. В основном это государственные и коммунальные предприятия.

Население платит хорошо. А есть водоканалы, государственные шахты, теплокоммунэнерго. У них у всех финансовые проблемы, а отключить их нельзя.

И у них возникает долг перед Укрэнерго. А у Укрэнерго возникает долг перед электростанцией. Возникает цепочка долгов. Мы ещё в 2023 году предлагали, как решить эту проблему, но воз и ныне там», – жаловался Кудрицкий.