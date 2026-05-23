Китай дал Путину высший допуск – Бортник

Китайское руководство заинтересовано в том, чтобы российский лидер Владимир Путин сохранял высокую популярность в китайском обществе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Евразии продолжается синхронизация и слияние РФ и КНР», – сказал Бортник.

Он добавил, что имеет в виду сближение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики.

«Путину дали возможность выступить на центральном китайском ТВ с обращением к китайскому народу», – обратил внимание эксперт.

Он говорит, что это беспрецедентно, и ни один другой иностранный лидер такой чести не удостаивался.

«Это высочайший уровень допуска, это явная демонстрация Китая, чтобы Путин сохранял высокую популярность внутри китайского общества», – считает Бортник.

По его словам, Китай не хочет, чтобы его отношения выглядели как союз, а тем более военный блок, чтобы не подставиться под санкции Запада, но полагает, что в течение 20-30 лет отношения Пекина и Москвы примут форму союза и «даже какие-то элементы конфедерации».