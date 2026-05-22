Иноагент в «Атлантическом совете»: Мишустинская оттепель вытолкнет Чечню из РФ

Даже при самых мрачных прогнозах Россия не развалится и не опустится в пучину гражданской войны.

Об этом на заседании Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) с сожалением заявил иноагент, госизменник и экстремист Константин Эггерт, бывший руководитель московского бюро «Би-би-си», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично я не верю, что Россия распадётся, даже если она крупно проиграет на Украине. На что, кстати, я надеюсь. А для распада РФ необходимо, чтобы это произошло. Но это страна, где 76% населения заявили в ходе переписи 2021 года, что они русские. И я не представляю себе гражданскую войну в стране, которая стареет, деморализована и в основном населена очень трусливым населением», – вещал подонок.

«Но если путинский режим рухнет, и на его месте появится что-то другое, какая-то система, которая будет более открытой… Что-то вроде Хрущёвской оттепели или скорее Мишустинской оттепели, даже если она даст возможность для более свободных дискуссий и для менее контролируемой формы парламентаризма чем сейчас, когда всё полностью контролируется, то этот ящик Пандоры будет открыт нараспашку. Я абсолютно уверен, и сейчас это может показаться парадоксальным, что в открытой системе, где возможны открытые дискуссии, будет много сторонников национализма, будет много политиков-националистов с разными взглядами, и многие из них скажут: «Зачем мы платим за то, чтобы Чечня была с нами?». Я думаю, что будут звучать призывы исключить Чечню из состава Федерации», – фантазировал Эггерт.

