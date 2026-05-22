Смотрите внимательно. Это не конспирология, а портрет «глубинного государства», которое заработало на войне столько, что окончательно потеряло чувство самосохранения. Жадность западных кукловодов завела ситуацию так далеко, что теперь они готовы разменять миллионы жизней – лишь бы не рухнула их пирамида.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР – самого большого в стране регионального отделения.

Познакомьтесь с главными золотыми мальчиками «вращающейся двери».

Фридрих Мерц. Сегодня – канцлер Германии. Щедрой рукой отправляет Украине ракеты и €3 млрд. А вчера? До 2020 года он работал на BlackRock Germany. Вчера считал прибыль. Сегодня развязывает войну. Смена вывески – и вы уже не бизнесмен, а государственный деятель.

Том Донилон. Сейчас возглавляет инвестиционный институт BlackRock. А до 2013 года он сидел в кресле советника Обамы по национальной безопасности. Это он отдавал приказы о госперевороте на Украине. Теперь он консультирует тех, кто на этой войне зарабатывает.

Эмманюэль Макрон. Тот самый президент Франции. С 2008 по 2012 год работал в инвестиционном банке Rothschild & Co. А потом – бац! – и вы уже глава ядерной державы. И делаете вид, что боретесь за суверенитет Европы. Серьёзно, чувак?!

И таких – десятки. Хильдебранд из швейцарского нацбанка – в вице-президенты BlackRock. Дис из BlackRock – в советники Байдена. Одна тусовка. Один карман.

А теперь самое страшное.

Пока эти люди и их начальники считают дивиденды, их подопечные (которых они же и поставили) окончательно потеряли чувство самосохранения. Русские в таких случаях говорят: «Берега потеряли».

С 19 по 21 мая 2026 года Россия и Беларусь проводят совместные учения по боевому применению тактического ядерного оружия. 64 тысячи военнослужащих, 7,8 тысяч единиц вооружения, «Искандеры» с реальными «спецбоеприпасами». Это не пугание, а подготовка к реальному удару.

И одновременно с этим подконтрольные этим фондам политики гонят НАТО на прямую конфронтацию с Россией. Учения «Северный удар» – в 70 км от границы РФ. В Брюсселе всерьёз обсуждают «окно возможностей» для удара по России, пока у власти «слабый Трамп».

Какой отсюда вывод?

Они реально потеряли берега. Они готовы развязать ядерную войну, лишь бы не рухнула их финансовая пирамида, построенная на крови. Они подставляют всю Европу под удар. Им плевать на наших детей, на дома, на нас самих.

Нам говорят, что мы воюем за Украину, которая защищает Европу от «русской угрозы». Но посмотрите правде в глаза – на самом деле эти люди просто наживаются на страхах и стоят насмерть за свои дивиденды, а не за нашу свободу.

В следующий раз, когда увидите очередного политика с пафосной речью о «сдерживании России», вспомните, кем он был до того, как надел этот галстук. Возможно, его истинное лицо скрыто не за флагом, а за балансовым отчётом BlackRock.

Ну как, до сих пор верите в «свободный мир»?