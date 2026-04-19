В Одессе могилизируют священников. Епархия УПЦ отмалчивается

Павел Бадаев.  
19.04.2026 18:58
  (Мск) , Одесса
На Пасху оккупировавшие Одессу нацисты призвали избавиться от православных церквей Московского патриархата, как от «ФСБшного мусора». А в Светлую седмицу от угроз перешли к делу.

Прихожане храма Святого апостола Андрея Первозванного забили тревогу — на службу не пришел их любимый отец Олег.

Принялись искать — где только можно, кинули клич по соцсетям.

Выяснилось, что в Светлую среду 52-летнего священника могилизировали. Подкараулили под домом — тэцэкашник и полицейский. Объявили, что батюшка в розыске как «ухылянт» (это заявляют всем вне зависимости от набора необходимых документов). Ряса не произвела на людоловов никакого впечатления. Отца посадили в машину и… он исчез.

Прихожане объехали все одесские ТЦК — отца Олега (в миру — Олега Александровича Погонышева) нигде нет. И только путем личных связей удалось выяснить, что «принимали» его не одесситы, не местные — так специально делается, чтобы мстить потом было некому. Мигом отвезли на ВЛК, мигом признали годным – и след отца Олега простыл, телефон не отвечает.

Прихожане куда — в Епархию! Но в ней, что называется, «отморозились». Тут, впрочем, я бы не удивлялся — несмотря на то, что священников «могилизируют» постоянно. Митрополит Одесский и Измаильський Агафангел, а также его правая рука, любительница Фарион, матушка Серафима, никак этот факт не комментируют и пастве ничего не объясняют. 

Вот и просят люди — «помогите найти человека!». Правда непонятно, у кого. Ничего у них не осталось, кроме Бога.

И вот тут интересный момент: несмотря на то, что «исчезновения» священнослужителей Московского патриархата — давно система, церкви Киевского патриархата (а их в Одессе всего две, одна из которых отжата и переоборудована из бывшего деревянного кинотеатра «Курятник»), людоловы в упор не замечают.

Так что все верно — «избавляются» только от наших церквей и от наших людей. А епархиальная верхушка — так, декорация.

