В России бензин переоценён в три раза – академик

В России цены на топливо завышены втрое «из-за государственных поборов», поэтому экономика не может развиваться.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В каких бы странах я ни бывал, я всегда спрашиваю, сколько стоит литр бензина, какая минимальная зарплата, и сколько стоит килограмм хлеба простого. Минимальная зарплата – это примерно 800-1000 литров бензина.

Вот сколько у нас литр бензина, 60 рублей примерно. Значит, минимальная зарплата – 60 000 рублей должна быть в нормальном государстве в соответствии с состоянием нашей экономики.

Дальше. Килограмм хлеба – это примерно три литра бензина. А у нас – литр на килограмм. Это говорит о том, что топливо переоценено. То есть килограмм хлеба – 1 литр бензина. Кстати, и зарплата профессора – примерно 5000 литров бензина. Это значит (должно быть) около 300 тысяч рублей.

Вот эти ориентиры должны быть. Но когда это говоришь, те, кто нами руководят, они этого не понимают. Они недообразованы. Вот это основной им упрек», – сказал Нигматулин.