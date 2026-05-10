В России бензин переоценён в три раза – академик
В России цены на топливо завышены втрое «из-за государственных поборов», поэтому экономика не может развиваться.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В каких бы странах я ни бывал, я всегда спрашиваю, сколько стоит литр бензина, какая минимальная зарплата, и сколько стоит килограмм хлеба простого. Минимальная зарплата – это примерно 800-1000 литров бензина.
Вот сколько у нас литр бензина, 60 рублей примерно. Значит, минимальная зарплата – 60 000 рублей должна быть в нормальном государстве в соответствии с состоянием нашей экономики.
Дальше. Килограмм хлеба – это примерно три литра бензина. А у нас – литр на килограмм. Это говорит о том, что топливо переоценено. То есть килограмм хлеба – 1 литр бензина. Кстати, и зарплата профессора – примерно 5000 литров бензина. Это значит (должно быть) около 300 тысяч рублей.
Вот эти ориентиры должны быть. Но когда это говоришь, те, кто нами руководят, они этого не понимают. Они недообразованы. Вот это основной им упрек», – сказал Нигматулин.
«У нас есть преимущество – свое топливо, которое мы можем производить, с которым промышленность будет развиваться, транспорт будет развиваться, билеты авиационные не будут такие дорогие. Но легко собрать.
Как мне специалисты говорят, две трети в стоимости топлива – это государственные поборы. А эти поборы ложатся на промышленность, транспорт, сельское хозяйство.
У нас 3,5 миллиона бухгалтеров, а в Америке – 3,1. Хотя у них почти в 2,5 больше населения, а бухгалтеров гораздо меньше. Тоже и налоговиков, у нас – 120 тысяч, а у США – 90 тысяч.
Это простые характеристики показывают, что люди, которые этим управляют, они не годятся. Всё запутано и сложно, хотя налоговая система должна быть достаточно простой», – подытожил академик.
