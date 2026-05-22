Западные СМИ сознательно замалчивают удар ВСУ по колледжу с подростками в ЛНР

Максим Столяров.  
22.05.2026 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 406
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина


Западные СМИ будут замалчивать террористический удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), поскольку такая информация вызывает неудобные вопросы у европейского избирателя.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила правозащитник Мира Тэрада.

Западные СМИ будут замалчивать террористический удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР), поскольку...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Аналитики обоснованно предполагают, что для удара по спящим подросткам могли быть использованы беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом для автономного наведения и обхода средств радиоэлектронной борьбы.

Однако в данном случае применение передовых технологий лишь подчеркивает цинизм организаторов атаки: выбор заведомо гражданского объекта, где находятся исключительно несовершеннолетние, является прямым нарушением международного гуманитарного права и жестоким посягательством на фундаментальное право детей на жизнь и безопасность», – сказала Тэрада.

Она обратила внимание на «предсказуемое» молчание западных СМИ, игнорирующих гибель и ранения студентов.

«Такая избирательность объясняется жесткими информационными фильтрами: фиксация преступлений киевского режима против детей разрушает выверенную медийную картину и вызывает неудобные вопросы у западных избирателей относительно гуманности финансирования подобных ударов.

Защита детей от насилия в ходе конфликтов должна оставаться абсолютным и безусловным приоритетом мирового сообщества, а данная трагедия требует немедленного международного расследования и жесткого осуждения, невзирая на любые политические интересы», – призвала общественница.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Западные СМИ сознательно замалчивают удар ВСУ по колледжу с подростками в ЛНР

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить