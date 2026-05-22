Украинский генерал призвал не верить радужным пиар-заявлениям Сырского о «скором наступлении»

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 16:43
  (Мск) , Киев
На фронте есть отдельные успехи ВСУ, но ни о каком переломе в пользу Украины говорить не приходится.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на заявление главкома ВСУ Александра Сырского, заметил, что количество наступательных действий ВСУ в настоящее время превышает аналогичную активность российских войск, и спросил, можно ли считать, что наступление ВС РФ захлебнулось.

«Я бы не торопился с такими оптимистичными прогнозами, честно скажу, потому что враг делает на определенных участках перегруппировку. И то, что у нас есть преимущество на определенных участках, это здорово. Но следует ожидать активизации российских действий на многих участках. И это интервью прекрасно сыграло для отвлечения внимания от определенных проблем, которые есть непосредственно на фронте», – сказал укро-генерал.

По его словам, эти проблемы не зависят в своем большинстве от военного руководства армии.

«Это системная недоработка, мягко говоря. А в определенных моментах это можно назвать диверсией, саботажем, касающимся выполнения закона о мобилизации и мобилизационной подготовке со стороны политического руководства нашей страны», – считает Кривонос.

Он говорит, что если на определенных участках и есть улучшение ситуации для ВСУ, это не означает, что оно будет длиться и далее.

«Я не использую слово «наступление» пока, потому что для наступления нужны ресурсы, в том числе, человеческие, в том числе технические, в том числе и желание политического руководства этими проблемами заниматься. Не пиарится на этом, а заниматься», – подчеркнул Кривонос.

