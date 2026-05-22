«Нужно уходить от Москвы»: в УПЦ утвердились раскол и повальное предательство – беглый миссионер

УПЦ фактически находится в расколе, просто РПЦ этого официально не признает.

Об этом бежавший с Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В каком статусе ныне находится УПЦ, вам не скажет никто после так называемого собора в мае 2022 года, когда они заявили об отмежевании от русской церкви. Но Патриархия не хочет сейчас подставлять верных нам там людей и поэтому не называет это все расколом, хотя это он и есть», – сказал Калинчук.

Он рассказал, что к нему лично в Киеве подходили православные священники и говорили о том, что «нужно уходить от Москвы, она объявит раскол, но через 70 лет признает его».

Даже митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который раньше был депутатом от Партии Регионов и поддерживал президента РФ, сейчас благословляет клир поносить РПЦ и Патриарха.