«Нужно уходить от Москвы»: в УПЦ утвердились раскол и повальное предательство – беглый миссионер
УПЦ фактически находится в расколе, просто РПЦ этого официально не признает.
Об этом бежавший с Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В каком статусе ныне находится УПЦ, вам не скажет никто после так называемого собора в мае 2022 года, когда они заявили об отмежевании от русской церкви. Но Патриархия не хочет сейчас подставлять верных нам там людей и поэтому не называет это все расколом, хотя это он и есть», – сказал Калинчук.
Он рассказал, что к нему лично в Киеве подходили православные священники и говорили о том, что «нужно уходить от Москвы, она объявит раскол, но через 70 лет признает его».
Даже митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который раньше был депутатом от Партии Регионов и поддерживал президента РФ, сейчас благословляет клир поносить РПЦ и Патриарха.
«У людей домики, машинки. К сожалению, есть что потерять. На кого-то есть компромат – и очень забористый. Люди в спецслужбах умеют найти подход, с какой стороны зайти, надавить», – сказал Калинчук.
