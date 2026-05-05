ВСУ высушивают нашу ПВО перед Днём Победы – Коц

Максим Столяров.  
05.05.2026 13:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 470
 
Война, Вооруженные силы, Россия, Украина


Работа ПВО – это борьба со следствием, а причины должны устраняться на уровне лиц, принимающих решения в Киеве.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Накануне удара по Москве был рекорд, под 700 дронов на разных направлениях уничтожили. Как по мне, это идёт высушивание нашей ПВО по всей европейской части перед каким-то «сюрпризом», который нам противник готовит на День Победы. И прилёт по дому на Мосфильмовской, с одной стороны, символизм, Зеленский любит, он с военной точки зрения, бессмысленный, но очень чётко бьёт в информационную цель», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что вся работа ПВО и выстраивание противодействия – это всё-таки борьба со следствием.

«А причина в другом. Когда идёт 700 дронов – это значит, что их где-то запускают, их собирают, заправляют, обслуживают. И, конечно, надо долбить их там, в точке взлёта, подготовки к взлёту… И если мы такую работу ведём, значит надо её показывать.

Но вообще, очевидно, что главная причина – это существование киевского режима, вместе с его представителями, которые с важным видом на совещаниях у Зеленского рассказывают перед картами, как ещё они будут бить по России. Они чувствуют себя вольготно, они не оглядываются на улицах, потому что не чувствуют персональной угрозы.

К сожалению, у нас нет такой практики – уничтожения лиц, принимающих решения. Не центров принятия решения. Потому что я не вижу смысла ударить по Банковой, по Верховной раде – куча кирпичей, от этого ничего не изменится. Поэтому надо устранять лица, принимающие решения», – добавил военкор.

