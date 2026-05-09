«Американоцентричный мир заканчивается каминг-аутом Трампа» – укроэксперт
Пока никаких перспектив возвращения США к глобалистскому проекту нет.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Американоцентричный мир благополучно закончился. И Дональд Трамп оказался его самым эффективным могильщиком. Не Си Цзиньпин, не Путин, а именно Трамп. Ну, когда человек с такими амбициями не является хозяином своего слова, происходит вот этот эффект TACO – Trump Always Chickens, Трамп всегда пасует. А претендовать на мировую гегемонию с таким подходом невозможно. Что мы и наблюдаем.
Кто будет пасовать? Судя по всему, пока Европейский Союз наряду с Украиной окажутся в проигрыше в ближайшие. Я не говорю, на десятилетия вперёд, но ближайшие годы будут довольно сложными и тяжёлыми. Может быть, что-то изменит приход демократов к власти в США, опять же, возвращение к глобалистскому проекту, я пока никаких перспектив к этому не вижу», – сказал Золотарёв.
«Да, Америка ослабла ещё до Трампа. Но Трампу надо было сделать такой каминг-аут, чтобы все увидели это воочию», – добавил эксперт.
