«Американоцентричный мир заканчивается каминг-аутом Трампа» – укроэксперт

Пока никаких перспектив возвращения США к глобалистскому проекту нет.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американоцентричный мир благополучно закончился. И Дональд Трамп оказался его самым эффективным могильщиком. Не Си Цзиньпин, не Путин, а именно Трамп. Ну, когда человек с такими амбициями не является хозяином своего слова, происходит вот этот эффект TACO – Trump Always Chickens, Трамп всегда пасует. А претендовать на мировую гегемонию с таким подходом невозможно. Что мы и наблюдаем.