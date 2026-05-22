«Если в храмах ПЦУ поставить Даждьбога, никто не заметит подмены» – беглый миссионер

Политический характер украинского псевдоправославия открывает дорогу пещерному язычеству.

Об этом бежавший с Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всякое униатство и раскол открывают путь еще одной силе – язычеству. Что для униатов, что для раскольников главное – не Бог, а Украина. Я иногда шучу, что если у них в храмах поставить Даждьбога, но надеть на него вышиванку, они не заметят подмены. Соответственно, для тех, кому не подходит христианство, будет язычество», – сказал Калинчук.

По его мнению, не случайно всеми украинскими террористическими батальонами командовали всегда язычники.