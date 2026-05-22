«Если в храмах ПЦУ поставить Даждьбога, никто не заметит подмены» – беглый миссионер
Политический характер украинского псевдоправославия открывает дорогу пещерному язычеству.
Об этом бежавший с Украины православный миссионер Руслан Калинчук заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Всякое униатство и раскол открывают путь еще одной силе – язычеству. Что для униатов, что для раскольников главное – не Бог, а Украина. Я иногда шучу, что если у них в храмах поставить Даждьбога, но надеть на него вышиванку, они не заметят подмены. Соответственно, для тех, кому не подходит христианство, будет язычество», – сказал Калинчук.
По его мнению, не случайно всеми украинскими террористическими батальонами командовали всегда язычники.
«Это штука, которая постулирует различия между людьми. Язычество это то, что находится в основании любого нацизма. Если мы происходим от богов, то остальные звери», – заключил Калинчук.
English version :: Читать на английском «Если в храмах ПЦУ поставить Даждьбога, никто не заметит подмены» – беглый миссионер
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: