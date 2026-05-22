Евро-политики должны круглосуточно готовить население к войне с Россией! – Кулеба
Евросоюз уже начал активно перевооружаться, теперь пора морально готовить население к началу полномасштабной войны с Россией.
Об этом на канале «Разговор» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В ЕС политические и военные элиты реально считают, что движутся к войне с Россией. Когда Россия совершит нападение? В момент наибольшей слабости ЕС, чтобы не ждать, когда твой враг станет сильнее.
ЕС, понимая, что на него могут напасть, начинает быстро перевооружаться, и это ускоряет нападение России, которая не может позволить врагу стать сильнее», – привычно бредил Кулеба.
При этом он подчеркнул, что США не станут воевать за Европу, и это всем уже понятно.
«А общество в большинстве европейских стран разделено. За исключением прибалтов или финнов. Они не могут представить, как по Парижу начнут прилетать ракеты.
А элиты не могут полноценно объяснять людям, куда всё движется, потому что они под давлением крайне правых и крайне левых. Поэтому я говорю европейцам, что буду за них беспокоиться до тех пор, пока хотя бы в одной стране ЕС политик не выиграет выборы с лозунгом «Я защищу Европу от России».
Вы все знаете, куда всё движется, развернули программы перевооружения. И теперь вы должны каждый день говорить людям, что Россия хочет напасть. Иначе потом будет как у нас, когда люди начнут возмущаться: «А почему вы нас не предупредили», – агитировал Кулеба.
