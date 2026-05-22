Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз уже начал активно перевооружаться, теперь пора морально готовить население к началу полномасштабной войны с Россией.

Об этом на канале «Разговор» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В ЕС политические и военные элиты реально считают, что движутся к войне с Россией. Когда Россия совершит нападение? В момент наибольшей слабости ЕС, чтобы не ждать, когда твой враг станет сильнее. ЕС, понимая, что на него могут напасть, начинает быстро перевооружаться, и это ускоряет нападение России, которая не может позволить врагу стать сильнее», – привычно бредил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что США не станут воевать за Европу, и это всем уже понятно.