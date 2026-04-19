Буданов начал системно крушить главные мифологемы украинской пропаганды – Бортник 

Экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов все чаще делает заявления, которые кардинально противоречат продвигаемым официозом нарративам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Буданов системно бьёт по многим ключевым победным мифам украинского общественного сознания или по многим внутренним глыбам-мифологемам украинского сознания. И на этой неделе Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским и отстаивать свою точку зрения», – сказал Бортник.

Он обратил внимание на то, как Буданов подчеркивает, что не стал слабее, покинув должность главы ГУР, поскольку занимается организацией работы всех спецслужб.

Далее политолог включил фрагмент выступления Буданова на одном из информационных мероприятий, где по словам Бортника, «с прагматизмом и цинизмом качает один из ключевых мифов», отвечая на вопрос об украинских дронах и ракетах.

«А элементная база чья? Что там украинского? Элементная база или даже 3D принтер, на котором детали сделали? Он ведь тоже не наш и заливка у него не наша. Мы пользователи, не более того», – признал он.

Кроме того, было сказано, что и по ракетам есть много вопросов, а «некоторые узлы, агрегаты нам просто не продают, причем не продают наши союзники».