«Лучше санкции ещё введём»: ЕС расхотел назначать переговорщика с Россией 

Брюссель не намерен назначать уполномоченного для переговоров с Россией по украинскому вопросу.

Об этом сообщает немецкое информационное агtнетство DPA, ссылаясь на источники в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По словам официальных лиц, блок, в первую очередь, хочет сосредоточиться на стратегии, а не на личностях, в том числе на том, какие вопросы ЕС должен обсудить с Россией и как он мог бы поддержать дипломатические усилия по прекращению войны Москвы на Украине. Между тем, ожидается продолжение подготовки к введению дополнительных санкций против России, при этом представители ЕС заявляют, что, по их мнению, президент России Владимир Путин не готов к переговорам», – говорится в публикации.

Ожидается, что уже сегодня Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС представят государствам-членам в четверг предложения по 21-му пакету санкций против России, направленному против финансового сектора и поставщиков вооружений.

В европейских столицах в последнее время активизировались дебаты о том, следует ли ЕС назначить представителя для возможных переговоров с Москвой. Сообщается, что среди кандидатов на эту должность упоминались бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что в качестве переговорщика от ЕС хотел бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.