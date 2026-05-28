«Шведский «Грифон» – серьезный противник на украинском театре войны» – Сивков

Шведские истребители «Gripen», о передаче которых Украине было объявлено сегодня, является серьезным противником для российских ВКС, и его появление на вооружении ВВС ВСУ не стоит недооценивать.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта машина с радиусом полета где-то 800 км. На вооружении имеет ракеты разных модификаций, хорошую радиолокационную систему и бортовую электронику – в общем-то, опасная машина. Но если сопоставлять с нашим СУ-35, то как и другие американские машины, я имею в виду F-15, F-16, они уступают. Они могут нести ракеты типа «Таурус» или «Шторм Шэдоу», противокорабельные ракеты, – в основном они предназначены были для нанесения ударов по морским целям, конечно, ПВО», – объяснил Сивков.

