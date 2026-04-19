ЕС должен привлечь Киев и Анкару к создания стены дронов – турецкий дипломат

Константин Серпилин.  
19.04.2026 21:13
  (Мск) , Анталия
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Турция, Украина


Евросоюз должен привлекать своих союзников по НАТО, в том числе Анкару, для модернизации своей армии перед войной с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Анталии заявил постпред Турции при НАТО Зеки Левент Гумрюкчу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любые попытки ЕС разработать военные стандарты, или создать какие-то институциональные механизмы обороны, такие, как система ПВО Европы или стена дронов – это очень опасно.

Это всё основные задачи НАТО. И если ЕС пойдёт в этом направлении – это будет очень опасно. Это приведёт к дублированию и конкуренции с тем, что делает НАТО в этих областях.

И неизбежно приведёт к раздроблению наших усилий по коллективной обороне. Поэтому ЕС и все наши европейские союзники должны помнить об этом», – вещал Гумрюкчу.

«Основная цель усилий ЕС в области обороны – создать потенциал для европейской обороны и обороны Украины. И в таком случае ограничивать инициативы ЕС только странами-членами, и не привлекать предприятия из Турции и Украины – это не очень разумно.

Я думаю, что такой подход только удорожит и затянет процесс разработки в странах ЕС, а этого нам не нужно», – подытожил турок.

