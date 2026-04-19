ЕС должен привлечь Киев и Анкару к создания стены дронов – турецкий дипломат

Евросоюз должен привлекать своих союзников по НАТО, в том числе Анкару, для модернизации своей армии перед войной с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Анталии заявил постпред Турции при НАТО Зеки Левент Гумрюкчу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любые попытки ЕС разработать военные стандарты, или создать какие-то институциональные механизмы обороны, такие, как система ПВО Европы или стена дронов – это очень опасно. Это всё основные задачи НАТО. И если ЕС пойдёт в этом направлении – это будет очень опасно. Это приведёт к дублированию и конкуренции с тем, что делает НАТО в этих областях. И неизбежно приведёт к раздроблению наших усилий по коллективной обороне. Поэтому ЕС и все наши европейские союзники должны помнить об этом», – вещал Гумрюкчу.