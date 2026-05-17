Указ Путина по Приднестровью о гражданстве: Россия фиксирует свое присутствие в регионе
Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья. Тирасполь уже поблагодарил Москву за поддержку.
Что означает это решение Кремля, и почему оно принято именно сейчас? Мы собрали мнения экспертов.
Анатолий Дирун, политолог:
Этот шаг Москвы направлен на решение двух задач. Первая – защита Приднестровья. В условиях продвижения Кишиневом нового этапа политики реинтеграции с упором на экономическое давление на Тирасполь Москва фактически легализует будущий механизм экономической помощи республике. Россия дает понять: мы помогаем своим гражданам, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации.
Вторая. Указ закрепляет Приднестровье в зоне стратегических интересов России, что свидетельствует о контурах будущего мирного соглашения по Украине, обсуждение которого, вероятно, в ближайшее время начнется с новой силой.
Игорь Шорников, эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ:
Указ Путина – ответ России на вызовы, с которыми скоро столкнутся Приднестровье и Молдова. Вопрос о сохранении молдавской государственности и защите прав приднестровцев.
На выборах партия PAS и Майя Санду уверяли, что Молдова войдет в ЕС по частям, оставив Приднестровье на потом. Но Брюссель развеял этот миф, заявив, что примет страну только целиком, причем конкретных сроков нет.
Ясно, что Санду не договорится с Приднестровьем до конца президентства, ведь ранее она и не пыталась встречаться с руководством ПМР. Это срывает евроинтеграцию к выборам 2028–2029 годов и грозит команде Санду потерей власти. И руководство Молдовы решает: униря!
В 2026 году Майя Санду в интервью британскому и французскому изданиям подтвердила курс на евроинтеграцию Молдовы к 2028 году через унирю. Если первое заявление шокировало общество, но получило поддержку большинства местных политиков, то второе уже никого не удивило. В стране нет политических сил, готовых бороться за сохранение государственности.
Обострение в отношениях с Приднестровьем и Гагаузией показывает, что Молдова хочет покончить и с республикой, и с автономией, то есть уйти в Румынию вместе с ними.
Указ главы РФ о гражданстве для приднестровцев – сигнал Кишиневу и Бухаресту, что Россия не уйдет из региона. Если граждане Молдовы смирились с потерей государственности, то у Тирасполя всегда была принципиальная позиция на этот счет. Сама республика создавалась в 1990 году как ответ на угрозу унионизма. Как и Гагаузская автономия.
И если Санду решится на ликвидацию Молдовы, Россия не оставит своих граждан. Возможно, у ПМР появится шанс реализовать свой геополитический выбор в пользу РФ, сделанный на референдуме.
Александр Кориненко, политолог:
Указ президента России – элемент большой политической игры вокруг Молдовы и всего региона. Москва показывает, что по-прежнему рассматривает Левый берег как территорию своего стратегического влияния. Россия использует не только военные или дипломатические инструменты, но и гуманитарно-правовые. Раздача гражданства – способ создать дополнительную политическую и юридическую связь с населением региона.
Почему указ вышел сейчас? Геополитическое противостояние вокруг Молдовы обостряется. Кишинев ускоряет евроинтеграцию, дистанцируется от СНГ, усиливает сотрудничество с НАТО. На этом фоне Москва демонстрирует: у нее остаются рычаги влияния.
К тому же в Приднестровье растет тревожность населения из-за экономических проблем. Российское гражданство для многих – это пенсии, возможность работы в РФ, перемещения.
Со стороны Кишинева мы, вероятно, увидим заявления о нарушении суверенитета и попытки вынести вопрос на международные площадки.
Но чем сильнее Кишинев давит на Приднестровье, тем глубже регион уходит в орбиту России. В итоге вместо реинтеграции Молдова получит окончательный раскол страны.
Проблема Молдовы в отсутствии стратегии по Приднестровью. Делая ставку на внешних партнеров и геополитику, Кишинев так и не создал модель привлекательной страны для жителей обоих берегов Днестра.
