Феномен 9 Мая: почему в Тирасполь едут со всего мира?

В тираспольских гостиницах и хостелах 9 мая нет свободных мест. Номера забронированы и выкуплены задолго до праздника. Представители десятков стран – от Европы до Южной Америки – съехались в Приднестровье, чтобы своими глазами увидеть, как здесь празднуют День Победы. Гиды работают на пределе возможностей.

Магнит для иностранцев

Интерес к республике – устойчивый тренд последних нескольких лет. Приднестровье закрепилось на карте как узнаваемое международное направление. Вот цифры: по данным приднестровского агентства по туризму, за первый квартал 2026 года турпоток вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в 3 раза относительно января-марта 2024-го. Едут практически их всех все страны Европы, Китая, Южной Кореи, Индии, Турции, Израиля и многих других государств.

Политика, география и сам ход жизни сформировали уникальный туристический продукт. Гостям в Приднестровье интересно все: непризнанный статус, многонациональная кухня, природа, продукция местных предприятий, и конечно, реноме осколка СССР (названия улиц, символика, памятники советской эпохи). Прошлогодний зимний энергокризис – и тот вызвал у иностранцев живой интерес.

Теперь в списке местных «специалитетов» – и Бессмертный полк.

Сила одного шествия

Многие туристы приехали сюда отмечать окончание Второй мировой, впечатлившись кадрами из интернета: в Тирасполе и других городах ПМР прошлогоднее шествие Бессмертного полка к 80-летию Победы стало первым после ковидных ограничений и жестких мер безопасности. Оно поразило своим масштабом. Тогда тысячи людей шли с портретами своих героев под проливным дождем. Тот Полк стал самым массовым за пределами России, и эта искренность стала лучшей рекламой для республики.

В этом году Полк – по численности еще больше. Сообщают, что 105 тысяч человек приняли сегодня участие в шествии по всей республике, в том числе 42 тысячи – в Тирасполе.

Сейчас в ПМР официально находятся гости из 35 стран, не считая жителей Молдовы, которых не воспринимают как иностранцев, а потому и не ведут им отдельный счет.

Честный праздник

Для иностранных гостей приднестровский День Победы – это возможность увидеть то, что в соседних странах увидеть уже невозможно. В Молдове георгиевская лента под запретом, а история войны переписывается в угоду политической конъюнктуре: солдат румынской армии, воевавших на стороне Гитлера, приравнивают к советским воинам. Про Украину в этом контексте и говорить не приходится.

«Празднование 9 Мая очень интересно, потому что все это у нас давно запрещено», – рассказывает группа туристов из Польши.

На этом фоне Приднестровье выглядит территорией исторической правды. Несмотря на сохраняющийся «желтый» уровень террористической опасности и отсутствие традиционного военного парада на 9 Мая, праздник не теряет своего размаха. Иностранцы наблюдают за ним, вливаются в многотысячную колонну, идут вместе с местными жителями к Мемориалу Славы.

Одно из местных турагентств сопровождает сегодня в Тирасполе смешанную группу, в которой есть шведы, немцы, голландцы, американцы.

«Их интересует Приднестровье само по себе и то, чем оно живет, местные особенности и яркие события, а Бессмертный полк, безусловно, – одно из них», – объясняют гиды.

День Победы в Приднестровье вдруг стал событием международного уровня, понятным без перевода. Люди едут за честными эмоциями и живой историей, которую в других частях Европы уже сдали в архив.