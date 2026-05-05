Генерал СБУ объявил, что до победы Украины остались месяцы 

Россия якобы не в состоянии удержать территории, вошедшие в ее состав после 2022 года.

Об этом в эфире видеоблога террориста и экстремиста Дмитрия Гордона заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, «», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гость эфира считает, что не имеет значения, согласиться ли Россия на мир с Украиной или нет.

«Советский Союз начал рушиться, и все это понимали, в 89-м году. То есть даже вывод войск из Афганистана не остановил этого обрушения. Поэтому я думаю, что даже если война остановится завтра, и они попытаются хотя бы с части территорий вывести в свой континент… Почему? Потому что они просто не имеют возможности удержать эту территорию в том состоянии, в котором они хотят. То есть, ну там гарнизоны, ФСБ, там полиция, Росгвардия – ничего у них не получается. Эта территория выкачивает огромное количество денег», – считает Ягун.

Он утверждает, что для России «ситуация патовая», поскольку войну дальше вести нельзя.

«Остановить войну и уйти тоже уже как бы поздно. Экономику восстановить, чтобы она не падала, тоже. То есть у них там очень серьезная ситуация. Просто очень интересно наблюдать это все лично. И еще раз говорю, Советский Союз это была мощная структура, которая включала в себя вот эти все 15 республик. И то она продержалась сколько? 89-й – 90-й, три года. Это в лучшем случае. Что будет с Россией, которая точно не Советский Союз, а такой обломок очень бледный Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы это было скорее. Ну, действительно, вот все говорят про осень. Посмотрим, что осенью будет», – тешит себя иллюзиями генерал.

Напомним, что, начиная с начала СВО, украинская и западная пропаганда уверяли, что Россия вот-вот загнется под тяжестью санкций Запада.