«Иначе мобилизацию не тянем»: Украина готовится к наплыву иностранных наёмников
Украинское руководство принимает ряд мер для облегчения существования и легализации иностранных наёмников в стране.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кабин упросил для иностранных добровольцев получение вида на жительство в Украине. Я думаю, что вообще грядёт упрощение получения украинского гражданства для тех иностранцев, которые будут или уже воюют в ВСУ, потому что это абсолютно ненормально, что люди, которые делают такой вклад, не имеют там каких-то гарантий, как и украинцы, со стороны государства. Поэтому это движение в правильном направлении.
Я думаю, что это связано с тем, что в ближайшие месяцы у нас радикально увеличится количество, иностранцев, которые идут на контракт. Уже по этому поводу Россия проводит информационные операции в Латинской Америке, потому что там из Колумбии и Перу в Украину несколько тысяч человек приехало. Венесуэла, наверное, тоже скоро засветится», – сказал Романенко.
«Поэтому они уже начали превентивно разворачивать там эти всякие истории. И работают над тем, чтобы оттуда не пошёл поток наёмников, которые необходимы для украинской армии. И это, я думаю, направление правильное, поскольку наёмники себя великолепно показали и на Курском направлении, и на ряде других направлений.
И, собственно говоря, это решает вопросы по поводу мобилизации внутри Украины, потому что совершенно очевидно, что экономика Украины перенапряжена из-за мобилизации», – добавил укро-политолог.
