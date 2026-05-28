Зам начальника ГУР призвал Европу помочь Украине отравлять россиян киевской пропагандой

Вадим Москаленко.  
28.05.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Из Украины очень сложно пробиться в российскую информационку, однако то, что заходит из Европы – «воспринимается».

Об этом на киевском StratCom Forum 2026 заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реально зайти на информационную территорию РФ просто так из Украины – это сложно. Это реально сложно. Всё заблокировано. Очень простой пример из своего опыта. Наберите «Скибицкий» в интернет-ресурсах РФ, вы ничего не найдёте, никаких ссылок. Может только, когда Лавров написал письмо в Совбез ООН с кляузой на меня, что очень активно работаем против России.

Но то, что заходит из Европы – оно воспринимается, это первое. Второе, Европа, наши партнёры имеют мощные ресурсы, которые необходимо использовать, в том числе и нам. И только в общем сотрудничестве мы сможем туда прорваться и донести ту информацию, которая правдива, которая необходима для российского общества», – вещал Скибицкий.

Читайте также: «Зафиксировали 20 тысяч российских нарративов» – зам посла ЕС призвал учиться подло лгать у киевского режима.

