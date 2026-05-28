Русские филигранно работают на нашем информационном поле – укро-пропагандист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы не только через информационную повестку действует на украинцев, но и влияет на умы через внутренних акторов на поле Украины.

Об этом на киевском StratCom Forum 2026 заявил военнослужащий ВСУ, представитель «Культурных сил Украины» Виталий Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В 26-м году мы видим четыре такие фокуса, в которых очень филигранно Россия играет против нас. Они работают на демонизацию нашей власти, они работают на разрывы внутри нас, то есть гражданские–военные, военные–ТЦК, тема мигрантов. Это разрывы, которые позволяют нас ослаблять, это второй сектор. Третий сектор – они играют против нашего восприятия международной поддержки. И четвёртый – они хотят выбить у нас вот это ощущение – а что мы можем, наша беспомощность. Наблюдая последний год за этими тенденциями, мы выделяем эти четыре сферы, на которые смотрим, как они проявляются в культурном пространстве, и мы видим очень филигранную работу России против нас. Но, в первую очередь, не через информационную историю. Они работают гораздо глубже, работая с акторами на нашем поле, и пытаясь, где-то вмешиваясь, где-то не вмешиваясь, усиливая эти вещи», – рассуждал Охрименко.

«То есть они подходят к этому стратегически, потому что у них есть институции, у них есть опыт, и они давным-давно называют всё своими именами – и культуру они тоже смотрят, хоть они её грубо инструментуализируют, но они её используют на тысячу процентов», – добавил укро-пропагандист.

Читайте также: «Подтвердило кадрами успех атаки ВС РФ по Киеву!». Укро-дипломат хочет выгнать ТВ Китая.