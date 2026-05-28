Апелляционная палата Кишинёва поставила очередную тяжёлую точку в деле Евгении Гуцул и Светланы Попан.

Суд отклонил жалобы защиты и оставил в силе решение первой инстанции: 7 лет лишения свободы для башкана Гагаузии и 6 лет — для бывшего секретаря партии «Шор».

Обе осуждённые участвовали в заседании по видеосвязи, из изолятора в Кишинёве.

Гуцул заявила, что встретила вердикт спокойно. Самым тяжёлым испытанием она назвала разлуку с детьми. Защита уже готовит новое обращение в Высшую судебную палату.

Дело Гуцул – часть широкой стратегии кишинёвского режима в отношении Гагаузии. Цель – уничтожение пророссийской автономии.

Происходит последовательное сужение прав, полученных в результате исторического компромисса 1990-х годов. Цель Кишинева – постепенно превратить автономию в декоративную оболочку.

Ключевой механизм — выборы: Народное собрание Гагаузии уже находится в зоне влияния центра, а следующим шагом может стать контроль над избранием башкана, выборы которого в виду недееспособности нынешнего руководителя автономии будут попросту навязаны, да и закон диктует именно так.

Если ключевые рычаги перейдут от гагаузской избирательной системы к ЦИК Молдовы, будущий башкан и будущее Народное собрание станут креатурой режима Санду.

Россия технически не может защитить Гагаузию напрямую: любая инициатива Москвы будет воспринята Кишинёвом в штыки и может обернуться новыми уголовными делами против местных лидеров мнений, если их позиция и позиция Кремля будет в публичном пространстве идентична.

Турция тоже вряд ли станет открыто вмешиваться, поскольку из-за связей с Евросоюзом может получить неофициальную просьбу не лезть в молдавские дела в обмен на определённые преференции.

Санду уже представила Брюсселю и Вашингтону Гагаузию как пророссийский регион, а, значит, сильная автономия в этой логике становится препятствием для евроинтеграции и включения Молдовы в орбиту противостояния России.

И, поскольку в Гагаузии нет публичных выступлений против действий режима Санду, – значит, для Кишинёва цена дальнейшего наступления на автономию остаётся приемлемой.

Хотя у местных элит остается меркантильный интерес в сохранении автономии. Это контроль над местной политикой, бюджетными потоками, кадрами, землёй, бизнесом и распределением ресурсов. Если эти полномочия уходят в Кишинёв, местные элиты превращаются из самостоятельных игроков в просителей при центральной власти.

Однако на протяжении последних полутора лет людей в Гагаузии пугали нескончаемыми обысками, штрафами, учениями силовиков, поэтому буйных действительно поубавилось – вот и нет протестов.