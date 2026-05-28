Дмитриев и Уиткофф заботливо оградили Лукашенко от домогательств Зеленского

Украина не сможет преследовать белорусского президента Александра Лукашенко после войны, потому что Белоруссия является членом Совета мира Дональда Трампа, а согласно проекту мирного соглашения Уиткофф-Дмитриев, – именно этот совет будет заниматься восстановлением Украины. Россия согласилась выделить на эти цели 100 млрд долларов из своих замороженных в Европе резервов.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы имеем весьма неприятную для Украины ситуацию. Допустим, завтра договорились про заморозку, и этот пункт согласован. Это означает, что Александр Лукашенко со своим окружением въезжает на плечах Трампа на украинский рынок. Выставить некие претензии Республике Беларусь как соучастнику агрессии теоретически можно. А к участнику Совета мира, который занимается восстановлением Украины под патронажем США? Вот тут уже сложно. Вопрос об ответственности Минска снимается от слова совсем», – рассуждал Тышкевич.

Наивный змагар полагает, что Украина откажется подписывать мирный договор из-за невозможности преследовать Лукашенко.