Президент Сербии Александр Вучич заявил, что судьба крупнейшей российской инвестиции в стране, нефтеперерабатывающей компании NIS, будет решена на протяжении 20 дней. При этом Белград рассчитывает на дальнейший приток денег из России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я разговаривал с Жолтом Хенради из [венгерского нефтяного концерна] MOL, у него будут дополнительные переговоры с россиянами… Нам необходимо решить вопрос NIS в течение следующих 20 дней», – заявил Вучич 29 апреля.

Напомним, компания Нефтяная индустрия Сербии (NIS), 56,14% акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», с января 2025 года находится под санкциями США. Ныне главным претендентом на покупку российской доли является концерн MOL, однако вряд ли группе «Газпром» удастся полностью вернуть свои инвестиции в NIS, превышающие €3,6 млрд.

При этом именно привлечение денег из России было главной целью своеобразной «русской недели», которая прошла в Сербии и ознаменовалась рядом мероприятий сразу на нескольких уровнях.

Первым событием стал Сербско-Российский деловой форум, состоявшийся 23 апреля в «Сава Центре» – одном из самых современных конгресс-центров Белграда. Форум собрал более 200 участников из двух стран, политический уровень был представлен министром экономического развития России Максимом Решетниковым и министром международного экономического сотрудничества Сербии Ненадом Поповичем.

А на следующий день во Дворце «Сербия» – одной из государственных резиденций – состоялось 21-е заседание Российско-Сербского межправительственного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Подписанная по его итогам программа экономического сотрудничества России и Сербии на 2026-2031 годы охватывает как традиционные отрасли – энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые ниши: космос и «электронное правительство».

Для участия в этом заседании в Сербию специально прибыл заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, который накануне открыл почётное консульство России в Нови Саде – втором по величине сербском городе. На церемонии также присутствовали Патриарх Сербский Порфирий и глава представительства Русского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

Почётным консулом России в Нови Саде назначен Душан Баятович, генеральный директор государственной компании «Сербиягаз» и председатель Совета Центра Русского географического общества в Сербии. Именно этот центр совместно с Кубанским государственным университетом 20-27 апреля провёл в Белграде и ряде других сербских городов конференцию, посвящённую туристско-рекреационному комплексу в системе регионального развития.

Как отметил директор Центра Русского географического общества в Сербии, доктор Миролюб Милинчич:

«Туризм подобен туману, проникающему в каждую пору общества и в каждую часть природы, он продемонстрировал огромную устойчивость, пережил COVID-19, выдержал множество геополитических проблем и даже теракты, и ежегодно растет на 3-3,5% в мировом масштабе».

Число же турпоездок россиян в Сербию за последние годы выросло почти на 50%. Главные причины этого – культурная близость и прямые перелеты в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, а в мае 2026 года откроется пятое направление – Нижний Новгород. Не стоит забывать и безвизовый режим для граждан РФ. Кстати, этой осенью такой режим планирует отменить соседняя Черногория, и это явно увеличит турпоток из России в Сербию.

При этом Миролюб Милинчич надеется, что вскоре туристы из Сербии появятся в Новороссии, где в XVIII веке было немало сербских поселенцев, и куда сам он отправляется с экспедицией в июне 2026 года для поиска сербского культурного наследия в этом регионе.

Напомним, что ныне в Россию вернулась бывшая Славяносербия (земли между реками Бахмут и Лугань, центр – город Славяносербск). Бывшая Новая Сербия с центром в Новомиргороде (северная часть Кировоградской области) пока находится под контролем Киева.