«Мы открыты для переговоров, но только со встречным уважением» – посол РФ в ФРГ
Россия не готова к переговорам с теми западными странами, которые не будут готовы уважать её позицию и интересы.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы открыты для переговоров, для нормализации отношений со всеми государствами, которые тоже этого хотят. Для равноправного диалога на равных, не показывая нам указательным пальцем, где наше место.
После развала СССР некоторым пришло в голову, что мы – неудачники. И с нами нужно так разговаривать, и снова и снова указывать нам место в истории и Европе», – сказал Нечаев.
«Мы немного не согласны с этим. Мы заслужили немного большего уважения к нашей истории, нашим традициям, и во всех отношениях. И равноправного общения. Только на этом основании», – добавил дипломат.
English version :: Читать на английском «Мы открыты для переговоров, но только со встречным уважением» – посол РФ в ФРГ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: