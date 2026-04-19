«Мы открыты для переговоров, но только со встречным уважением» – посол РФ в ФРГ

Вадим Москаленко.  
19.04.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 325
 
Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Россия не готова к переговорам с теми западными странами, которые не будут готовы уважать её позицию и интересы.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы открыты для переговоров, для нормализации отношений со всеми государствами, которые тоже этого хотят. Для равноправного диалога на равных, не показывая нам указательным пальцем, где наше место.

После развала СССР некоторым пришло в голову, что мы – неудачники. И с нами нужно так разговаривать, и снова и снова указывать нам место в истории и Европе», – сказал Нечаев.

«Мы немного не согласны с этим. Мы заслужили немного большего уважения к нашей истории, нашим традициям, и во всех отношениях. И равноправного общения. Только на этом основании», – добавил дипломат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы открыты для переговоров, но только со встречным уважением» – посол РФ в ФРГ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить