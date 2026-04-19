НДС как инструмент геноцида: Молдова приступила к уничтожению Приднестровья

Власти Молдовы планируют ввести для приднестровских предприятий новые налоги – НДС и акцизы, что грозит Приднестровью двойным налогообложением и росту цен. В Кишиневе эти меры называют унификацией налоговой системы, но для экономики ПМР они могут обернуться остановкой заводов и гуманитарным кризисом. Только введение налога на газ приведет к скачку коммунальных тарифов для населения более чем на 40%, что поставит республику на грань выживания.

Прошедшая 16 апреля встреча политических представителей Тирасполя и Кишинева – Виталия Игнатьева и Валерия Киверя – показала, что молдавская сторона не слышит аргументы о рисках для людей. Похоже, экономическое давление окончательно заменяет цивилизованный диалог.

О том, чего на самом деле добивается Молдова и есть ли у Приднестровья рычаги защиты, говорим с политологом Андреем Сафоновым.

Встреча политпредставителей в Тирасполе фактически закончилась безрезультатно: Кишинев не хочет обсуждать тему введения НДС. Если декларации Молдовы о создании единого налогового поля для двух берегов Днестра разбиваются о факт неминуемой остановки приднестровских предприятий, то какова истинная цель молдавского законопроекта? РМ хочет пополнить бюджет за счет соседа или спровоцировать социальный взрыв в Приднестровье и принудить Тирасполь к политической капитуляции?

Встреча переговорщиков сторон завершилась ничем, потому что Майя Санду и ее окружение взяли курс на полный слом переговоров между двумя республиками. Поэтому цель двоякая: организовать банкротство ПМР с социальным взрывом и спровоцировать Россию на разрыв отношений с Молдовой.

Кишинев сам готовит такой разрыв, но хочет, чтобы формально это исходило от россиян. Заодно это укладывается в схему подчинить ПМР до конца этого года и, при возможности, сорвать выборы президента ПМР. А они пройдут 13 декабря этого года.

Молдова обосновывает введение НДС требованиями ЕС и процессом евроинтеграции. При этом эксперты указывают на нарушение норм соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом, которое запрещает создавать искусственные барьеры и применять двойное налогообложение. Зачем самому Брюсселю экономический коллапс на границе ЕС?

Акцизы, налоги, сборы, НДС – все это методы обрушения приднестровской экономики и социальной сферы со стороны Молдовы и ее западных и румынских кураторов. Параллельно наши противники хотят уничтожить экономические и иные связи Приднестровья с Россией, чтобы в нужный им момент оставить приднестровские предприятия вообще без сбыта своей продукции.

Расчет: без работы и зарплаты приднестровцы приползут к прорумынским националистам и будут рады тарелке бесплатного супа на фоне стоящих остовов заводов и фабрик. Ясно, что эти замыслы вторичны, так как под власть сандунистов никто идти не собирается. Эта власть сама себя дискредитировала. Но они там, в Кишиневе, утратили связь с реальностью, если вообразили, что приднестровцы откажутся от союза с Россией ради режима Санду.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев прямо говорит о риске массовой остановки производств. Обладает ли сегодня Россия достаточными возможностями, чтобы смягчить этот удар?

О России нужно сказать особо. Она может сделать очень много для помощи Приднестровью. Перво-наперво – не обсуждать даже теоретически вывод из ПМР российских войск. Они здесь – и точка! Официально, на уровне МИДа и даже Кремля объявить о том, что вопрос о выводе ОГРВ и смене миротворческого формата снимается раз и навсегда.

Конечно, важен такой аспект, как оказание напрямую финансовой помощи Приднестровью Москвой. Ведь сегодня, в век цифровизации, не обязательно везти в ту или иную страну мешки с деньгами. Впрочем, это уже тема для специалистов.

Приднестровье и Россия должны работать напрямую, не обращая внимания на крики кишиневских румынофилов. Потому что враги все равно не станут друзьями. А для нас всех важнее всего не допустить гуманитарной катастрофы в республике на Днестре. И эта миссия – выполнима.