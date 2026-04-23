«Не понимаю, что мы там защищаем». Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалуется Го*дону на СВО
Бежавшая из России в Прибалтику актриса Чулпан Хаматова заявила, что до сих пор отказывается понимать, зачем была начата СВО на Украине.
Об этом она заявила в интервью украинскому пропагандисту, заочно приговоренному Россией к 14-ти годам заключения, экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот это поддержать (СВО) не могу. И не смогла бы никогда, это вне моей системы координат. Я не понимаю смысла этой войны, не понимаю, ради чего и что мы там защищаем. Я так ничего и не поняла, и никакие аргументы меня не убеждают.
У меня всё-таки пятёрка по высшей математике, мне нужно, чтобы у меня сложилась формула, эта формула у меня не складывается. А уж сейчас четыре года прошло, она тем более не складывается, уже все забыли, что там с самого начала хотели», – заявила Хаматова.
Так и не лишенная статуса народной артистки России Хаматова пожалела украинских детей, упустив из виду гибель детей Донбасса от ударов ВСУ:
«Эти дети, которые… У нас доктор лечил мальчика, украинского ребёнка. И когда началась война, он написал сообщение папе с этим криком отчаяния, извинений. А папа потом пошёл воевать, а потом его взяли в российский плен, а потом ему вскрыли телефон, и потом они открыли эту переписку, и они вычислили этого доктора. В общем, к чему я это говорю? Ну, потому что ты не можешь всё равно эти эмоции засунуть обратно».
Вопреки заискиванию перед бандеровцами, Хаматову ранее внесли в список стукаческого сайта «Миротворец», а также подвергли критике со стороны МИД за то, что в свое время артистка агитировала за президента России Владимира Путина.
