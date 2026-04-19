Никаких шансов: объединённой Европе пришёл конец – Кедми

Проект объединённой Европы больше не интересен Вашингтону, а самостоятельно европейцы не смогут договориться.

Об этом в эфире «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

То, что было единой Европой, они думали, что это их проект, а это американский проект, когда это соответствовало интересам Соединенных Штатов. А теперь, когда Соединенные Штаты их кинули и продолжают кидать больше, и оставляют самих с собой , тогда Европа вдруг кричит: мы теперь должны стать самостоятельными», – отметил Кедми.

«Никаких шансов. Ведь нынешнее состояние Европейского Союза означает крах европейской единой политики. Оказалось, что они все стояли на куриных ножках.

«А когда Европа была самостоятельной? При Гитлере или после Второй мировой войны, когда она подчинялась полностью американской политике? Она никогда не была самостоятельной.

Те или другие страны пытались как-то проводить независимую политику. Но где есть единая Европа? Что общего между Италией и Португалией? Что общего между Норвегией и Нидерландами?

Это было искусственное объединение, которое превратилось из совершенно другого. Объединенная Европа вышла из общего рынка угля и стали», – подытожил он.