Почему российская армия не использует роботов-собак

Максим Столяров.  
08.05.2026 23:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 71
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия


Интернет заполонили ролики испытаний китайских роботов-собак. Однако в условиях СВО оправдано применение более простых систем.

Об этом в эфире «Центрального канала» заявил замком роты бригадной разведки 1-й Славянской бригады старший лейтенант Дар Шиляев с позывным «Режиссёр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интернет заполонили ролики испытаний китайских роботов-собак. Однако в условиях СВО оправдано применение более простых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Шиляев скептически оценил рекламные китайские ролики, где робособаки бегают по ступеням и перепрыгивают упавшие деревья – на СВО все равно более оправдано применение простых беспилотных тележек, которых он сравнил с автоматом Калашникова – «дешевым и надежным».

«Робособака, которую спонсоры хотели опробовать на войне, стоила больше 10 миллионов рублей.  Использовать её как разведчика – возможно. Но, опять же, связь. Поставить на нее оружие – устойчивости нет», – сказал Шиляев.

Старший лейтенант подчеркнул, что дроны на гусеничном ходу намного дешевле и надёжнее.

«А за цену одной собаки можно десять наших систем [дрон «Сюрприз»] сделать. Плюс ещё, они у нас с тележками, полторы тонны мы везём на них. Вот разработали телеги для них, не надо грузить на модуль», – подытожил Шиляев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Почему российская армия не использует роботов-собак

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить