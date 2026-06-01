«Попивай кофе дома и убивай русских»: К ударам по России хотят привлечь дронщиков «из разных стран мира»
На Украине начали разработку модели, в которой операторы военных дронов будут находится за сотни и тысячи километров от поля боя в безопасности.
Об этом в статье, опубликованной ориентированным на глобалистов киевским изданием «Зеркало недели», пишет экс-командир спецподразделения ударных дронов (2022–2024) ВСУ Валерий Боровик, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Автор утверждает, что именно наработки его компании легли в основу проведенной СБУ операцией «Паутина», в ходе которой были поражены ряд российских аэродромов в глубоком тылу. Он отмечает, что тогда у него возникала идея «масштабировать опыт «Паутины» для применения в спецоперациях по всей линии столкновения».
«Что, если создать систему, в которой дроны активируются вблизи линии столкновения, а пилоты из разных стран мира дистанционно выполняют боевые задачи в реальном времени? Фактически это новый тип войны, где технологии стирают физическую дистанцию между войной и человеком, участвующим в ней на большом расстоянии. Тогда меня остановили моральные и юридические вопросы. Насколько допустимо привлекать гражданских людей из других стран к реальным боевым действиям? Как это должно регулироваться законодательством? Где проходит грань между оператором, добровольцем, игроком и полноценным участником войны?
Но сейчас, имея опыт работы с иностранцами из состава интернационального легиона, все это можно правильно оформить и сделать. И таким образом решить проблемы, возникающие сейчас с переформатированием иностранного легиона», – считает Боровик.
По его словам, его компания работает над разработкой и внедрением полноценной концепции дистанционной войны дронов (ДВД), подразумевающей модель, где значительную часть боевых задач могут выполнять дистанционно подготовленные операторы без физического присутствия непосредственно в зоне боевых действий.
«Отдельная история — масштабирование принципа «Паутины» (рабочее название «Новая Паутина») на всю линию столкновения, а также на секторальную и объектовую оборону. Речь идет о так называемых флай-боксах — платформах с дронами, которые стационарно или мобильно размещаются в соответствующих точках, ждут активации и в нужный момент вылетают для выполнения боевых задач», – продолжает автор.
Разработчик полагает, что это поможет привлечь в армию людей, которые не будут испытывать страх погибнуть, и продолжать подготовку и запуск на Украине процесса создания ЧВК.
«Нужно быть готовым к тому, что новые технологические ЧВК могут формироваться не только из крутых накачанных Рембо со шрамами, татуировками и боевым опытом. Это могут быть также hi-tech-ЧВК с ІТ-спецами за компьютерами и с VR-очками, которые в будущем могут сидеть дома, пить кофе и при этом заниматься обороной страны на поле боя.
Для многих это будет не только способом помочь стране, но и возвратом чувства причастности к ее защите. Те, кто прятался дома или из-за страха быть задержанным ТЦК, передвигался только при большой необходимости, теперь смогут открыто и спокойно жить, принося реальную пользу обороне государства», – расписывает Боровик.
