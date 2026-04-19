Пора пустить на пушечное мясо и другие страны – Глава МИД Латвии призвала расширить украинский прокси-опыт

НАТО должна по примеру Украины задействовать своих вассалов для ведения войн по всему миру чужими руками.

Об этом на пресс-конференции в Турции заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть программа сотрудничества в области безопасности, которая предполагает взаимодействие с нашими партнёрами по всему миру. У нас более 40 партнёров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Ближнего Востока. Они участвуют в инициативе средиземноморского диалога.

Они также хотят перенять у НАТО опыт в таких областях, как киберзащита, цифровизация войск, и так далее.

Так что НАТО – это не только выполнение своей основной задачи. Когда Россия ведёт агрессивные действия на Украине, все сосредоточены на обороне. Поэтому и растут расходы, поэтому так важно сотрудничество НАТО с ЕС и другими организациями, причём в очень тесном формате», – сказала Браже.