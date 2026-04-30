Продолжают прогибаться: Сербия вносит поправки в законодательство по рекомендациям ОБСЕ
Спикер сербского парламента Анна Брнабич сообщила, что в ближайшее время будут внесены поправки в четыре закона – по рекомендациям Запада для «улучшения условий проведения выборов».
Также Белград намерен отправить в БДИПЧ ОБСЕ для получения заключения поправки к сербскому Закону о предотвращении коррупции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В интервью «Пинк ТВ» Брнабич анонсировала, что в ближайший месяц Белград удовлетворит Брюссель по части ещё пяти рекомендаций, а, если получит положительное заключение по закону о финансировании политической деятельности, то и ещё одной.
Таким образом, ради призрачной химеры евроинтеграции сербская правящая верхушка готова допускать бесцеремонное зарубежное вторжение в собственное законодательство. И слепо соблюдать все навязанные ЕС рекомендации.
При этом, согласно последним соцопросам, большинство граждан Сербии выступают против присоединения страны к Евросоюзу.
English version :: Читать на английском
