России нужно ориентироваться на Юго-Восточную Азию – разведчик
Очень выгодным для России может оказаться сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, которые активно развиваются и становятся конкурентами Китаю.
Об этом на канале «Лекторий Россия» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Самый быстро растущий регион сейчас в мире – это юг, юго-восток большой Евразии. То есть пояс, примерно начиная от Турции, включая арабский мир, дальше Иран, Пакистан, Индия, Юго-Восточная Азия. Там средний темп роста экономики от 5 до 7%. Там всегда появляются новые возможности. Это тот регион, который является экономически самым динамичным сейчас. И будет динамичным еще, по крайней мере, 10-15 лет. Никак не меньше.
Потому что туда сейчас вывезли с Запада весь такой вот индустриальный потенциал. Там происходит быстрое экономическое развитие, формирование новых производств, формирование среднего класса, формирование достаточно хороших систем образования, которые дают возможность экономического развития.
Например, в Малайзии, в Индонезии, в Индию сейчас вкладываются, во Вьетнам вкладываются большие деньги, которые раньше вкладывались в Китай. Китай становится дорогим, он становится конкурентом. И поэтому этот регион, он сейчас реально бурлит. Нам обязательно надо там присутствовать. Потому что кроме наших экономических задач там есть политические задачи, потому что этот регион пытается стать самостоятельным.
Он пытается выстроить технологический суверенитет для себя, чтобы не зависеть от крупных игроков, как Китай и Соединенные Штаты. И поэтому те технологии, которые мы можем привести, хорошо принимаются, потому что им хочется чего-то независимого, чего-то своего. Плюс наш сырьевой поток идет туда. И с точки зрения пищевой нашей промышленности там огромные возможности. И с точки зрения просто экспорта сельхозпродуктов и нефтегаза», – добавил он.
