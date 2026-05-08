Российские наземные дроны получили двигатели от «Роскосмоса» – и тут действительно «аналогов нет»

Максим Столяров.  
08.05.2026 23:20
  (Мск) , Москва
Благодаря помощи Роскосмоса на фронте стали появляться наземные дроны с особо ёмкими морозостойкими аккумуляторами.

Об этом в эфире «Центрального канала» заявил замком роты бригадной разведки 1-й Славянской бригады старший лейтенант Дар Шиляев с позывным «Режиссёр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Двигатели – естественно, это Китай. А вот с аккумуляторами вопрос другой – нам помог Роскосмос. Они представили нам аккумуляторы. Цена – 240 тысяч. То есть, космические технологии на службе Родине. Они людей спасают», – сказали Шиляев.

«Это литий-полимер какой-то, который может работать в зимних условиях. Они используются на спутниках как аккумуляторы при низких температурах.

И вот эти аккумуляторы зарекомендовали себя так, что мы ходили на заряде более чем на 25 километров в одну сторону. То есть, 50 километров всего. Таким конкурентов сегодня вообще нет. И это не просто по асфальту, это было бездорожье. Груженый, 300 килограмм на нем было», – добавил военный.

