Российские наземные дроны получили двигатели от «Роскосмоса» – и тут действительно «аналогов нет»
Благодаря помощи Роскосмоса на фронте стали появляться наземные дроны с особо ёмкими морозостойкими аккумуляторами.
Об этом в эфире «Центрального канала» заявил замком роты бригадной разведки 1-й Славянской бригады старший лейтенант Дар Шиляев с позывным «Режиссёр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Двигатели – естественно, это Китай. А вот с аккумуляторами вопрос другой – нам помог Роскосмос. Они представили нам аккумуляторы. Цена – 240 тысяч. То есть, космические технологии на службе Родине. Они людей спасают», – сказали Шиляев.
«Это литий-полимер какой-то, который может работать в зимних условиях. Они используются на спутниках как аккумуляторы при низких температурах.
И вот эти аккумуляторы зарекомендовали себя так, что мы ходили на заряде более чем на 25 километров в одну сторону. То есть, 50 километров всего. Таким конкурентов сегодня вообще нет. И это не просто по асфальту, это было бездорожье. Груженый, 300 килограмм на нем было», – добавил военный.
English version :: Читать на английском Российские наземные дроны получили двигатели от «Роскосмоса» – и тут действительно «аналогов нет»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: