Российские инженеры давно получили образцы британских ракет Storm Shadow, которые применялись ВСУ для ударов по РФ.

Это следует из интервью руководителя Спецсвязи России Ивана Гайчени «Российской газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Два наших еще совсем молодых сотрудника, которые впервые оказались в зоне боевых действий, грузили для дальнейшей отправки перехваченную, но не сдетонировавшую ракету Storm Shadow. Так совпало, что они оказались рядом. Можете представить, каков был риск? Никто тогда не мог дать гарантий, что ракета не взорвется… Но все закончилось хорошо. Оба, в итоге, получили по государственной награде», – сообщил Гайченя.

Ранее о захвате трофейной Storm Shadow сообщал сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам, это произошло летом 2023 года в Запорожской области.

«Наши инженеры, которым мы передали эту прекрасно сохранившуюся ракету, очень довольны», – утверждал сенатор.

Напомним, что именно Storm Shadow был нанесен символический удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, после чего историческое здание пришлось полностью снести.

К сожалению, противник до сих пор эффективно использует Storm Shadow, как это произошло 10 марта 2026 года во время удара по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет. Тогда в результате удара погибли 8 мирных жителей, 55 получили ранения, повреждено более 420 объектов.