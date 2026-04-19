Саботаж со стороны Рады стоил Украине сотен миллионов евро на энерго-восстановление

Игорь Шкапа.  
19.04.2026 16:45
  (Мск) , Киев
Украинский парламент не голосует за правительственные законопроекты, что отражается на восстановлении поврежденной обстрелами энергоинфраструктуры.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил киевский аналитик по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, что парламент так и не утвердил поданную программу деятельности правительства.

Кроме того, не были проголосованы (некоторые даже не внесены в порядок дня) 12 правительственных законопроектов, относящихся к энергетике.

«А те, которые уже рассмотрены в первом чтении, так и не были приняты в целом. Причем Украина потеряла от этого, потому что это были международные обязательства. Потеряла уже 500 миллионов евро по двум или трем критериям, и еще 270, – то есть 770 миллионов евро, которые должны быть выделены, в том числе на восстановление инфраструктуры инфраструктуры энергетической.

Не было получено из-за того, что Верховная рада не выполнила свою домашнюю работу», – печалится Рябцев.

