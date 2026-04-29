Сепаратистская верхушка Косово просится в НАТО, жалуясь на Сербию и Россию

Алексей Топоров.  
29.04.2026 12:29
  (Мск) , Белград
Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне нанесла визит в захваченный албанскими сепаратистами при поддержке альянса сербский край Косово.

Западных гостей встретили с баснями-страшилками местный «премьер-министр» Альбин Курти и «министр обороны» Эюп Мачедонци, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как обычно, набивая цену, Курти упомянул о напряженности на севере Косово, населённом преимущественно сербами. Эту напряженность в сербских анклавах албанские власти сами же и создают репрессиями против местного населения.

Однако в версии Курти во всём виновата Сербия, которая «дестабилизирует обстановку при поддержке России».

Обладающие разведданными гости не стали возражать, поскольку никогда «не замечают» атак албанского режима против местного сербского населения.

В свою очередь Мачедонци заявил, что сепаратистская верхушка мечтает о принятии в ряды НАТО.

«Членство Косово в евроатлантических структурах является естественным и необходимым шагом».

