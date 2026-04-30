Сербские протестующие потребовали бойкота «Евровидения»

Алексей Топоров.  
30.04.2026 14:29
  (Мск) , Белград
Участники оппозиционных протестов в Сербии накануне пикетировали государственный теле-радио холдинг РТС, требуя бойкотировать эстрадный конкурс «Евровидение 2026» из-за участия  нём Израиля.

Участники вышли с флагами Палестины и ЛГБТ (экстремисты, запрещены в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемое прозападное протестное движение «блокадеров» всё больше сваливается в европейскую левацкую повесточку, когда лозунги в поддержку содомии и Палестины соседствуют друг с другом.

Участники призвали РТС отменить трансляцию «Евровидения», а сербскую группу «Лавина» – выступление на конкурсе.

Что характерно, этих любителей Палестины и содомитов обычно никогда не волнует незавидное положение соплеменников в Косово, Боснии и Герцеговине и Хорватии.

